У Київраді сутичка, Кличко закрив рота активістці

Вранці 21 червня у будівлі Київської міської ради сталися сутички між охороною та громадськими активістами, які прийшли вимагати створення Музею на Поштовій площі.

Про це "Українській правді" повідомила речник Київради Наталя Пругар.

"Вранці відбулася штовханина на вході. Це сталося тому, що у нас є певний порядок пропуску осіб у будівлю. А люди, які прийшли на засідання Київради – журналісти, активісти, хотіли зайти всі разом. Але охорона має всіх перевіряти по списку. Ці ж люди, що прийшли, не хотіли чекати, поки їх знайдуть у списку. Тому сталася не бійка, але штовханина", - сказала вона.

Пругар додала, що в результаті штовханини активісти навіть зламали двері.

Як повідомляють користувачі соцмережі, у самій будівлі Київської адміністрації, а також на вулиці багато правоохоронців у повній амуніції.

На вулиці проходить мітинг за створення Музею на місці археологічних знахідок на Поштовій площі.

Голова громадського руху "Почайна" Анабелла Моріна, яка виступає за створення музею, повідомила, що говорила про це питання з мером.

"Говорила з Кличком на 1 поверсі про Поштову. Він мені закрив рота рукою. Дякую, що не вдарив, Віталій Володимирович", - написала Моріна у Facebook.

За словами речника Київради, врешті всі охочі зайшли у кулуари.

"Усі зайшли. Сьогодні тут безпрецедентна кількість і журналістів, і громадян через питання Поштової площі", - додала Пругар.

Вона також пояснила, що засідання розпочалося з запізненням – об 11:42 – не через питання музею на Поштовій, а через похорон поета і громадського діяча Івана Драча, на які пішла частина депутатів.

"Деякі депутати поїхали прощатися, через відсутність кворуму засідання затримувалось, але воно буде, питання Поштової буде розглянуте, і, думаю, рішення буде виключно позитивне", - сказала Пругар.

Вона наголосила, що всі засідання міськради "гласні, і немає проблеми, що ми когось не пускаємо", але разом з тим закликала громаду дотримуватися внутрішнього порядку міської ради і проходити у кулуари після перевірки охорони.

"Це ж для безпеки самих людей, які приходять", - підсумувала Пругар.

Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання запевнив, що мета міської влади зберегти артефакти, знайдені під час розкопок на Поштовій площі.

Він додав, що 21 червня розглянуть новий проект рішення, напрацьований спільно з головою фракції "Об‘єднання "Самопоміч" Сергієм Гусовським та підтриманий майже всіма фракціями Київради.

"Щоб не було спекуляцій і непотрібного популізму, хочу наголосити: мета цього документу – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці публічного простору!" – заявив Кличко.

Кличко також наголосив на необхідності розробки нового проекту укріплення об’єкту розкопок, бо "є реальна небезпека не тільки для археологів, а й для киян, які приходять відпочивати на Поштову площу".

Мер також вказав, що якщо розривати договір з інвестором, який будується на Поштовій, то йому "доведеться повертати сотні мільйонів гривень", які він вклав у реконструкцію площі.

"І друге: хто візьме на себе відповідальність, якщо через неукріплені конструкції там все завалиться і постраждають люди? Є бажаючі взяти на себе відповідальність за втілення таких "альтернативних" пропозицій?", - підсумував Кличко.