В Киевсовете стычка, Кличко закрыл рот активистке

Утром 21 июня в здания Киевского городского совета произошли стычки между охраной и общественными активистами, которые пришли требовать создания Музея на Почтовой площади.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Киевсовета Наталья Пругар.

"Утром была потасовка на входе. Это произошло потому, что у нас есть определенный порядок пропуска лиц в здание. А люди, которые пришли на заседание Киевсовета, – журналисты, активисты, хотели зайти все вместе. Но охрана должна всех проверять по списку. Пришедшие не хотели ждать, пока их найдут в списке. Поэтому была не драка, но потасовка", - сказала она.

Пругар добавила, что в результате потасовки активисты даже сломали дверь.

Как сообщают пользователи соцсети, в самом здании Киевской администрации, а также на улице много правоохранителей в полной амуниции.

На улице проходит митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.

Глава общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, сообщила, что говорила об этом вопросе с мэром.

"Говорила с Кличко на 1 этаже о Почтовой. Он мне закрыл рот рукой. Спасибо, что не ударил, Виталий Владимирович", - написала Морина в Facebook.

По словам пресс-секретаря Киевсовета, в результате все желающие зашли в кулуары.

"Все зашли. Сегодня здесь беспрецедентное количество и журналистов, и граждан из-за вопроса Почтовой площади", - добавила Пругар.

Вона також пояснила, що засідання розпочалося з запізненням – об 11:42 – не через питання музею на Поштовій, а через похорон поета і громадського діяча Івана Драча, на які пішла частина депутатів.

"Деякі депутати поїхали прощатися, через відсутність кворуму засідання затримувалось, але воно буде, питання Поштової буде розглянуте, і, думаю, рішення буде виключно позитивне", - сказала Пругар.

Вона наголосила, що всі засідання міськради "гласні, і немає проблеми, що ми когось не пускаємо", але разом з тим закликала громаду дотримуватися внутрішнього порядку міської ради і проходити у кулуари після перевірки охорони.

"Це ж для безпеки самих людей, які приходять", - підсумувала Пругар.

Она также пояснила, что заседание началось с опозданием – в 11:42 – не из-за вопроса музея на Почтовой, а в связи с похоронами поэта и общественного деятеля Ивана Драча, на которые ушла часть депутатов.

"Некоторые депутаты поехали прощаться, из-за отсутствия кворума заседание задерживалось, но оно будет, вопрос Почтовой будет рассмотрен, и, думаю, решение будет исключительно положительное", - сказала Пругар.

Она подчеркнула, что все заседания горсовета "гласные, и нет проблемы, мы кого-то не пускаем", но вместе с тем призвала общественность соблюдать внутренний порядок городского совета и проходить в кулуары после проверки охраны.

"Это для безопасности самих людей, которые приходят", - подытожила Пругар.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания заверил, что цель городских властей сохранить артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади.

Он добавил, что 21 июня рассмотрят новый проект решения, наработанный совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомич" Сергеем Гусовским и поддержанный почти всеми фракциями Киевсовета.

"Чтобы не было спекуляций и ненужного популизма, хочу подчеркнуть: цель этого документа – сохранение артефактов, найденных при раскопках, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства!" - заявил Кличко.

Он также отметил необходимость разработки нового проекта укрепления объекта раскопок, так как существует "реальная опасность не только для археологов, но и для киевлян, которые приходят отдыхать на Почтовую площадь".

Мэр также отметил, что если разрывать договор с инвестором, который строится на Почтовой, то ему "придется возвращать сотни миллионов гривен", которые он вложил в реконструкцию площади.

"И второе: кто возьмет на себя ответственность, если из-за неукрепленных конструкций там все рухнет и пострадают люди? Есть желающие взять на себя ответственность за воплощение таких "альтернативных" предложений?", - подытожил Кличко.