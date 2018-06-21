СБУ затримала бойовика "ЛНР": той розповів про росіян на Донбасі

Співробітники СБУ затримали колишнього бойовика "ЛНР", який розповів про присутність російських військових на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Харківській області.

За його словами, росіяни розміщуються у так званому "другому ешелоні" від лінії зіткнення і надають вогневу підтримку з важкого озброєння. Також російські офіцери "спостерігають" за роботою збройних підрозділів бойовиків.

Також колишній терорист "ЛНР" розповів, що основним мотивом вступу до банд в ОРДЛО для більшості є матеріальна вигода, але вони укомплектовані на 50%. Їх ватажками стають особи з кримінальним минулим.

Він повідомив, що матеріальні ресурси та боєприпаси розкрадаються.

"Багато хоче повернутися назад. В Росії вони там нікому не потрібні, вони б хотіли повернутися, тому що вже зробили помилку в житті і бояться українського правосуддя", - розповів бойовик про тих, хто вступив в лави терористів.

Правоохоронці встановили, що чоловік у квітні 2017 року приєднався до бойовиків.

В лавах терористів він "служив" механіком-водієм БМП в одному з батальйонів Алчевська.

Повідомляється, що він "брав участь у протистоянні поблизу лінії розмежування", а в червні 2018 року вирішив піти від бойовиків через "тиск з боку терористів".

Коли екс-бойовик повернувся у Харків, його затримали правоохоронці.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.