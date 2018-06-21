СБУ задержала боевика "ЛНР": тот рассказал о россиянах в Донбассе

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Четверг, 21 июня 2018, 12:13

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика "ЛНР", который рассказал о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

По его словам, россияне размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии разграничения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения. Также российские офицеры "наблюдают" за работой вооруженных подразделений боевиков.

Бывший террорист "ЛНР" рассказал, что основным мотивом вступления в банды ОРДЛО для большинства является материальная выгода, но они укомплектованы на 50%. Их предводителями становятся лица с уголовным прошлым.

Он сообщил, что материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются.

"Многие хотят вернуться назад. В России они там никому не нужны, они бы хотели вернуться, потому что уже сделали ошибку в жизни и боятся украинского правосудия", - рассказал боевик о тех, кто вступил в ряды террористов.

Правоохранители установили, что мужчина в апреле 2017 присоединился к боевикам.

В рядах террористов он "служил" механиком-водителем БМП в одном из батальонов Алчевска.

Сообщается, что он "участвовал в противостоянии вблизи линии разграничения", а в июне 2018 решил уйти от боевиков из-за "давления со стороны террористов".

Когда экс-боевик вернулся в Харьков, его задержали правоохранители.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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