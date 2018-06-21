Підозрюваний у хабарництві посадовець із Запоріжжя втік до окупованого Криму

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Четвер, 21 червня 2018, 12:21

Керівник Запорізького регіонального управління водних ресурсів ,якого підозрюють у хабарництві, втік від слідства до окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Зазначається, що йому інкримінується ч. 3  ст. 368 КК України (вимагання та одержанні неправомірної вигоди).

За даними прокуратури, під час розслідування керівнику Запорізького регіонального управління водних ресурсів був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень.

Повідомляється, що після внесення застави, посадовця відпустили з СІЗО, після чого він  виїхав до окупованого Криму.

Наразі 128 тисяч гривень застави списані на користь держави.

У прокуратурі додають, що  слідчий суддя надав дозвіл на його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"У зв’язку із розшуком підозрюваного та перебуванням його на тимчасово окупованій території України вирішується питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - сказано у заяві.

Також у відомстві зазначили, що обвинувальні акти стосовно двох інших працівників Запорізького регіонального управління водних ресурсів, у тому числі заступника керівника, які також обвинувачуються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, направлені до суду.

Українська правда

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Теми: Запоріжжя прокуратура хабар
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