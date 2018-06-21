Подозреваемый во взяточничестве чиновник из Запорожья сбежал в оккупированный Крым

Руководитель Запорожского регионального управления водных ресурсов, которого подозревают во взяточничестве, сбежал от следствия в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что ему инкриминируется ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получении неправомерной выгоды).

По данным прокуратуры, в ходе расследования руководителю Запорожского регионального управления водных ресурсов была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен.

Сообщается, что после внесения залога, чиновника отпустили из СИЗО, после чего уехал на территорию оккупированного Крыма.

Сейчас 128 тысяч гривен залога списаны в пользу государства.

В прокуратуре добавляют, что судья дал разрешение на задержание чиновника с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В связи с розыском подозреваемого и пребыванием его на временно оккупированной территории Украины решается вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - сказано в заявлении.

Также в ведомстве отметили, что обвинительные акты в отношении двух других работников Запорожского регионального управления водных ресурсов, в том числе заместителю руководителя, которые также обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, направлены в суд.