У Києві шахраї експлуатували студентів для обслуги росіян – СБУ

СБУ і прокуратура викрили у столиці групу компаній, які надавали незаконні страхові послуги громадянам Росії та мешканцям окупованого нею Криму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його даними, правоохоронці встановили, що ділки незаконно отримали ліцензію, сформувавши фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок так званих "сміттєвих" цінних паперів на суму понад 300 мільйонів гривень та земельних ділянок, завищивши їх ціну у 20 разів.

Зазначається, що шахраї орендували приміщення в центрі Києва, де облаштували кол-центр, який, зокрема, обслуговував клієнтів страховиків з Росії.

"Операторами ділки працевлаштовували студентів столичних вишів, які працювали за символічну оплату без дотримання вимог чинного трудового законодавства", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в офісі "страховиків" СБУ вилучила фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, "які підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи".

За інформацією СБУ, на основі її перевірок Нацкомфінпослуг анулювала 32 ліцензії на страхування.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).