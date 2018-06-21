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В Киеве мошенники эксплуатировали студентов для обслуги россиян – СБУ

Четверг, 21 июня 2018, 12:28

СБУ и прокуратура разоблачили в столице группу компаний, которые предоставляли незаконные страховые услуги гражданам России и жителям оккупированного ею Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, правоохранители установили, что дельцы незаконно получили лицензию, сформировав фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых "мусорных" ценных бумаг на сумму более 300 миллионов гривень и земельных участков, завысив их цену в 20 раз.

Отмечается, что мошенники арендовали помещение в центре Киева, где обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков из России.

"Операторами дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства", - говорится в сообщении.

 

Во время обыска в офисе "страховщиков" СБУ изъяла финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, "подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела".

По информации СБУ, на основе ее проверок Нацкомфинуслуг аннулировала 32 лицензии на страхование.

Открыто уголовное производство по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

 

Украинская правда
Темы: КиевРосcияКрымобразованиекриминал
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