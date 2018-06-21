Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сумах на хабарі погорів заступник головного фіскала області

Четвер, 21 червня 2018, 12:35

Правоохоронці викрили на хабарі в 60 тисяч гривень заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Посадовець спільно з головним державним ревізором-інспектором управління вимагали шістдесят тисяч гривень з приватного підприємця", - зазначили у відомстві.

За цю суму вони обіцяли не відображати фінансові правопорушення, які були виявлені податковою перевіркою.

Спецслужби затримали обох чиновників на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

 

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. Податківцям уже повідомили про підозру в скоєнні злочину.

 

Українська правда
Теми: хабарСумиФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
хабар
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: