У Сумах на хабарі погорів заступник головного фіскала області

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Четвер, 21 червня 2018, 12:35

Правоохоронці викрили на хабарі в 60 тисяч гривень заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Посадовець спільно з головним державним ревізором-інспектором управління вимагали шістдесят тисяч гривень з приватного підприємця", - зазначили у відомстві.

За цю суму вони обіцяли не відображати фінансові правопорушення, які були виявлені податковою перевіркою.

Спецслужби затримали обох чиновників на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

 

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. Податківцям уже повідомили про підозру в скоєнні злочину.

 

Українська правда

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Теми: хабар Суми Фіскальна служба
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