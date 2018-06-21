В Сумах на взятке погорел заместитель главного фискала области

Правоохранители разоблачили на взятке в 60 тысяч гривен заместителя начальника главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник совместно с главным государственным ревизором-инспектором управления требовали шестьдесят тысяч гривен из частного предпринимателя", - отметили в ведомстве.

За эту сумму они обещали не отражать финансовые правонарушения, которые были выявлены налоговой проверкой.

Спецслужбы задержали обоих чиновников на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК. Налоговикам уже сообщили о подозрении в совершении преступления.