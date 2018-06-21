У метро Києва поліція зупинила пасажира з гранатою і патронами

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Четвер, 21 червня 2018, 12:35

Правоохоронці виявили у пасажира столичного метрополітену гранату і патрони.

Про це повідомляє у четвер відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що на станції метро "Академмістечко" увагу поліцейських привернув молодик із рюкзаком. При перевірці документів та вмісту наплічника правоохоронці знайшли предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві Віталій Биков, у рюкзаку підозрілого пасажира знаходилися граната РГД-5 із запалом,  димові шашки та кілька патронів.

Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу.

 
поліція 

За словами Бикова, молодик – мешканець Київської області, 1995 року народження – зараз дає покази.

 
поліція 

"Подія належним чином зареєстрована, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі", – наголосив поліцейський.

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Теми: поліція Київ
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