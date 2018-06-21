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В метро Киева полиция остановила пассажира с гранатой и патронами

Четверг, 21 июня 2018, 12:35

Правоохранители обнаружили у пассажира столичного метрополитена гранату и патроны.

Об этом сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на станции метро "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители нашли предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

 
полиция

По словам Быкова, молодой человек - житель Киевской области, 1995 года рождения - сейчас дает показания.

 
полиция

"Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы \", - отметил полицейский.

Темы: полицияКиев
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