В метро Киева полиция остановила пассажира с гранатой и патронами

Правоохранители обнаружили у пассажира столичного метрополитена гранату и патроны.

Об этом сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на станции метро "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители нашли предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

полиция

По словам Быкова, молодой человек - житель Киевской области, 1995 года рождения - сейчас дает показания.

полиция

"Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы \", - отметил полицейский.