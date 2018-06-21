Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Словацький суд арештував українського терориста з угорським паспортом

Четвер, 21 червня 2018, 13:39

Регіональний суд словацького міста Кошице залишив під вартою затриманого напередодні за запитом України чоловіка, підозрюваного в тероризмі.

Про це повідомляє видання Teraz.

Чоловік, ім’я якого у словацьких ЗМІ наведено як "Владимир Г." оскаржить рішення кошицьких суддів у Верховному суді Словаччини.

Нагадаємо, 20 червня словацькі правоохоронці затримали за запитом Україничоловіка, підозрюваного в тероризмі і інших злочинах.

Цей чоловік, громадянин України, отримав також угорський паспорт на підставне ім’я. У Кошице він мешкав протягом двох років.

"Якщо він виявиться винним у злочинах, які йому інкримінують, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років", - сказав представник словацької поліції Мартін Вальдл.

Європейська правда

Теми: СловаччинатероризмУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Словаччина
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів
Зеленський почав візит до Братислави
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: