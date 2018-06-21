Словацький суд арештував українського терориста з угорським паспортом

Регіональний суд словацького міста Кошице залишив під вартою затриманого напередодні за запитом України чоловіка, підозрюваного в тероризмі.

Про це повідомляє видання Teraz.

Чоловік, ім’я якого у словацьких ЗМІ наведено як "Владимир Г." оскаржить рішення кошицьких суддів у Верховному суді Словаччини.

Нагадаємо, 20 червня словацькі правоохоронці затримали за запитом Україничоловіка, підозрюваного в тероризмі і інших злочинах.

Цей чоловік, громадянин України, отримав також угорський паспорт на підставне ім’я. У Кошице він мешкав протягом двох років.

"Якщо він виявиться винним у злочинах, які йому інкримінують, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років", - сказав представник словацької поліції Мартін Вальдл.

Європейська правда