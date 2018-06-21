Словацкий суд арестовал украинского террориста с венгерским паспортом
Региональный суд словацкого города Кошице оставил под стражей задержанного накануне по запросу Украины мужчину, подозреваемого в терроризме.
Об этом сообщает издание Teraz.
Мужчина, имя которого в словацких СМИ приводится как "Владимир Г.", обжалует решение Кошицкого суда в Верховном суде Словакии.
Напомним, 20 июня словацкие правоохранители задержали по запросу Украинымужчину, подозреваемого в терроризме и других преступлениях.
Этот человек, гражданин Украины, получил также венгерский паспорт на подставное имя. В Кошице он жил в течение двух лет.
"Если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.
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