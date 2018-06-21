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Словацкий суд арестовал украинского террориста с венгерским паспортом

Четверг, 21 июня 2018, 13:39

Региональный суд словацкого города Кошице оставил под стражей задержанного накануне по запросу Украины мужчину, подозреваемого в терроризме.

Об этом сообщает издание Teraz.

Мужчина, имя которого в словацких СМИ приводится как "Владимир Г.", обжалует решение Кошицкого суда в Верховном суде Словакии.

Напомним, 20 июня словацкие правоохранители задержали по запросу Украинымужчину, подозреваемого в терроризме и других преступлениях.

Этот человек, гражданин Украины, получил также венгерский паспорт на подставное имя. В Кошице он жил в течение двух лет.

"Если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.

Европейская правда

Темы: СловакиятерроризмУкраина
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