Через підпал квартири до лікарні доставили депутата і його брата

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Четвер, 21 червня 2018, 13:50

Через підпал квартири в Рівному до лікарні доставили з опіками тіла депутата Рівненської обласної ради та його брата.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

За її даними, інформація про подію надійшла до правоохоронців близько першої ночі четверга.

Виявилося, що на восьмому поверсі горіли двері квартири на вулиці Євгена Коновальця, в якій проживає 33-річний брат депутата. На момент пожежі у помешканні разом з ним перебував і його 37-річний родич. Обох доставили до медзакладу з опіками тіла.

 

До приїзду рятівників жителі самостійно намагалися гасити полум'я та евакуювати мешканців.

"За результатами огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти полімерних пляшок із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів", - розповідають у поліції.

 

Відкрито кримінальне провадження за статтею 194 КК (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Поліцейські встановлюють особу зловмисника та обставини події.

 

Українська правда

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Теми: Рівне надзвичайна подія пожежа місцева влада
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