Из-за поджога квартиры в больницу доставили депутата и его брата
Из-за поджога квартиры в Ровно в больницу доставили с ожогами тела депутата Ровенского областного совета и его брата.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
По ее данным, информация о происшествии поступила в милицию около часа ночи четверга.
Оказалось, что на восьмом этаже горели двери квартиры на улице Евгения Коновальца, в которой проживает 33-летний брат депутата. На момент пожара в доме вместе с ним находился и его 37-летний родственник. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела.
До приезда спасателей жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать жителей.
"По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов", - рассказывают в полиции.
Открыто уголовное производство по статье 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Полицейские устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства происшествия.