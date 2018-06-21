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Из-за поджога квартиры в больницу доставили депутата и его брата

Четверг, 21 июня 2018, 13:50

Из-за поджога квартиры в Ровно в больницу доставили с ожогами тела депутата Ровенского областного совета и его брата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По ее данным, информация о происшествии поступила в милицию около часа ночи четверга.

Оказалось, что на восьмом этаже горели двери квартиры на улице Евгения Коновальца, в которой проживает 33-летний брат депутата. На момент пожара в доме вместе с ним находился и его 37-летний родственник. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела.

 

До приезда спасателей жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать жителей.

"По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов", - рассказывают в полиции.

 

Открыто уголовное производство по статье 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства происшествия.

 

Украинская правда
Темы: Ровночрезвычайное происшествиепожарместная власть
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