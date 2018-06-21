ДУС купує два броньовані Mercedes

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" оголосила тендер на закупівлю двох броньованих автомобілів Mercedes S-класу за орієнтовною вартістю 42 мільйони 426 тисяч гривень.

Про це йдеться в системі публічних закупівель ProZorro.

Як зазначають "Наші гроші" авто купують для того, щоб возити президента Петра Порошенка.

Пізніше, у ДУС повідомили "Українській правді", що автомобілі купують для "обслуговування іноземних делегацій під час здійснення візитів до України".

"Мова йде про делегації на запрошення Верховної Ради Кабміну та Глави держави", - зазначили у відомстві.

Також у держуправлінні додали, що очікувана вартість покупки буде нижчою.

Перший автомобіль (Mercedes-Benz S 600 або еквівалент) має бути зі чорною ексклюзивною шкіряною оббивкою, покриття - чорний металік, пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, холодильний відсік, аудіосистему з навігацією, автосистему кондиціонування, оббивку стелі з мікрофібри, акустичну систему об'ємного звучання, функцію пам’яті для задніх сидінь, декоративні елементи: тополя чорна полірована, мультифункціональне рульове колесо з обробкою з шкіри, велюрові килимки, колеса з функцією їзди на пробитих шинах, лампи для читання, додатковий акумулятор.

Другий автомобіль (Mercedes-Benz S 600 або еквівалент) буде різнитися від іншого оббивкою: шкіра ексклюзив порцелян, автомобіль матиме пульт дистанційного керування для аудіосистеми, ТВ-тюнер, CD-плеєр, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь і систему нічного бачення.

Повідомляється, що автомобілі 2018 року випуску ДУС має отримати до 30 листопада.