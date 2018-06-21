Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" объявила тендер на закупку двух бронированных автомобилей Mercedes S-класса ориентировочной стоимостью более 42 миллионов 426 тысяч гривен.

Об этом говорится в системе публичных закупок ProZorro.

Как отмечают "Наші гроші" авто покупают для того, чтобы возить президента Петра Порошенко.

Первый автомобиль (Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) должен быть с черной эксклюзивной кожаной обивкой, покрытие - черный металлик, пакет бронирования в высшей степени защиты VR10, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автосистему кондиционирования, обивку потолка из микрофибры, акустическую систему объёмного звучания, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь черный полированный, мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи, велюровые коврики, колеса с функцией езды на пробитых шинах, лампы для чтения, дополнительный аккумулятор.

Второй автомобиль (Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) будет отличаться от другого обивкой: кожа эксклюзив фарфор, автомобиль будет иметь пульт дистанционного управления для аудиосистемы, ТВ-тюнер, CD-плеер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений и систему ночного видения.

Сообщается, что автомобили 2018 выпуска ГУД должно получить до 30 ноября.