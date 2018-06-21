У центрі Києва у суботу обмежать рух транспорту
Четвер, 21 червня 2018, 14:25
Рух усіх видів транспорту буде заборонений у центрі столиці 23 червня з 19:30 до 21:30.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, з посиланням на відповідне розпорядження столичного мера Віталія Кличка.
Зазначається, що рух транспорту буде заборонений уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською).
У КМДА пояснюють, що заборона руху викликана проведенням на Софійській площі мистецького проекту "В Україну повернусь" за участю оперних зірок світового рівня.
Повідомляється, що відвідування заходу буде безкоштовним.
Українська правда