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У центрі Києва у суботу обмежать рух транспорту

Четвер, 21 червня 2018, 14:25

Рух усіх видів транспорту буде заборонений у центрі столиці 23 червня з 19:30 до 21:30.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, з посиланням на відповідне розпорядження столичного мера Віталія Кличка.

Зазначається, що рух транспорту буде заборонений уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською).

У КМДА пояснюють, що заборона руху викликана проведенням на Софійській площі мистецького проекту "В Україну повернусь" за участю оперних зірок світового рівня.

Повідомляється, що відвідування заходу буде безкоштовним.

Українська правда
Теми: Київтранспорт
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