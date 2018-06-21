В центре Киева в субботу ограничат движение транспорта

Движение всех видов транспорта будет запрещено в центре столицы 23 июня с 19:30 до 21:30.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение столичного мэра Виталия Кличко.

Отмечается, что движение транспорта будет запрещено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

В КГГА объяснили, что запрет движения вызван проведением на Софийской площади художественного проекта "В Украину вернусь" с участием оперных звезд мирового уровня.

Сообщается, что посещение мероприятия будет бесплатным.