У Львові невідомі розмалювали могили на Пагорбі Слави

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Четвер, 21 червня 2018, 15:47

Невідомі проникли на територію Пагорба Слави у Львові та розмалювали фарбою могильні плити.

Про це повідомляє прес-служба львівської міської ради.

"Порушники розмалювали жовтою фарбою могилу Миколи Кузнєцова, а також кілька інших монументів", - зазначили у відомстві.

Директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай зазначив, що подія сталася вночі 21 червня.

"Ми виявили це зранку. Викликали поліцію. Ще нічого не чистили, бо поліція мала то все зафіксувати, а зараз будемо пробувати зняти фарбу", - додав він.

Зокрема, вандали написали на могилі Кузнєцова слова "кат" і "ворог УПА", а в центрі могильної плити намалювали тризуб.

 
Фото: ZAXID.NET

За словами Нагая, зловмисники використали яскраво жовту фарбу, тому невідомо наскільки вона "піддасться відчищанню".

Поліція міста встановлює обставини події та осіб, причетних до правопорушення. Також вирішується питання кваліфікації злочину згідно Кримінального кодексу.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

 
Фото: ZAXID.NET

Пагорб Слави — меморіал у Львові на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни у 1914–1915 роках в Галичині, і на честь радянських воїнів, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році.

Українська правда

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Теми: Львів поліція
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