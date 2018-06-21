Во Львове неизвестные разрисовали могилы на Холме Славы

Неизвестные проникли на территорию Холма Славы во Львове и разрисовали краской могильные плиты.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Нарушители разрисовали желтой краской могилу Николая Кузнецова, а также несколько других монументов", - отметили в ведомстве.

Директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай отметил, что событие произошло ночью 21 июня.

"Мы обнаружили это утром. Вызвали полицию. Еще ничего не чистили, потому что полиция должна была то все зафиксировать, а сейчас будем пробовать снять краску", - добавил он.

В частности, вандалы написали на могиле Кузнецова слова "кат" (палач – ред.) и "ворог УПА" (враг УПА – ред.), а в центре могильной плиты нарисовали тризуб.

ФОТО: ZAXID.NET

По словам Нагая, злоумышленники использовали ярко желтую краску, поэтому неизвестно насколько она "поддастся отчистке".

Полиция города устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению. Также решается вопрос квалификации преступления согласно с Уголовным кодексом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ФОТО: ZAXID.NET

Холм Славы - мемориал во Львове в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны в 1914-1915 годах в Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году.