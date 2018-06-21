РосЗМІ: В окупованому Криму горів пансіонат, постраждали люди

В окупованій Росією Євпаторії горів приватний пансіонат "Арсенал", в результаті пожежі постраждало 5 осіб, одна з них у важкому стані.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За попередніми даними, загоряння виникло на покрівлі санаторію. По дерев'яних перекриттях вогонь перекинувся і на другий корпус пансіонату.

Двоповерхова будівля пансіонату була зареєстрована як приватний житловий будинок.

Повідомляється, що пожежа вже ліквідована, її площа склала 280 кв. метрів.

"Постраждало п'ятеро людей, троє з них, включаючи дитину, госпіталізовано", - додали у виданні.

Крім того ватажок анексованого міста Андрій Філонов заявив, що в результаті пожежі "три людини опинилися в реанімації, одна з них у важкому стані з опіками 60% тіла, а потім ще три людини були доставлені в лікарню".