РосЗМІ: В окупованому Криму горів пансіонат, постраждали люди

1371 перегляд
Четвер, 21 червня 2018, 17:24

В окупованій Росією Євпаторії горів приватний пансіонат "Арсенал", в результаті пожежі постраждало 5 осіб, одна з них у важкому стані.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За попередніми даними, загоряння виникло на покрівлі санаторію. По дерев'яних перекриттях вогонь перекинувся і на другий корпус пансіонату.

Двоповерхова будівля пансіонату була зареєстрована як приватний житловий будинок.

Повідомляється, що пожежа вже ліквідована, її площа склала 280 кв. метрів.

"Постраждало п'ятеро людей, троє з них, включаючи дитину, госпіталізовано", - додали у виданні.

Крім того ватажок анексованого міста Андрій Філонов заявив, що в результаті пожежі "три людини опинилися в реанімації, одна з них у важкому стані з опіками 60% тіла, а потім ще три людини були доставлені в лікарню".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим пожежа
powered by lun.ua
По темі
СБУ заявляє про затримання кримського колараборанта 21 червня 2018, 17:05
У Києві шахраї експлуатували студентів для обслуги росіян – СБУ 21 червня 2018, 12:28
Мати ув'язненого в РФ кримчанина Прімова оголосила голодування 20 червня 2018, 23:26
Усі новини
Головні новини
Рада прийняла закон про валюту
Вишинський просить про зустріч з консулом РФ
У Сенцова проблеми з нирками і серцем – Денісова
Підліток, якого затримали під Кабміном зі зброєю, ішов "стріляти депутатів"
Усі новини
Made in Ukraine

5 українських брендів, які шиють літні піжами

Досвід

Розповідь колишньої археологині