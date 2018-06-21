РосСМИ: В оккупированном Крыму горел пансионат, пострадали люди

В оккупированной Россией Евпатории горел частный пансионат "Арсенал", в результате пожара пострадало 5 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По предварительным данным, возгорание возникло на кровле санатория. По деревянным перекрытиям огонь перекинулся и на второй корпус пансионата.

Двухэтажное здание пансионата было зарегистрировано как частный жилой дом.

Сообщается, что пожар уже ликвидирован, его площадь составила 280 кв. метров.

"Пострадали пять человек, трое из них, включая ребенка, госпитализированы", - добавили в издании.

Также главарь аннексированной Евпатории Андрей Филонов заявил, что в результате пожара "три человека оказались в реанимации, один из них в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела, а потом еще три человека были доставлены в больницу".