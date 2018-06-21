Екс-"міністру" окупованого Криму продовжили арешт

Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою колишньому "міністру охорони здоров'я" окупованого Криму Петру Михальчевському.

Про це повідомляє головний спеціаліст із забезпечення зв'язків зі ЗМІ Херсонського міського суду Оксана Теленик, передає "Укрінформ".

"21 червня 2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду Галиною Радченко розглянуто клопотання слідчого Слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим про продовження строку тримання під вартою "міністру охорони здоров'я" Криму. Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого було задоволено та продовжено строки тримання під вартою до 5 липня 2018 року", - розповіла Теленик.

СБУ виявила у Києві екс-"міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського і провела обшук у його помешканні.

Прокуратура АК Крим підготувала для Михальчевського повідомлення про підозру у держзраді. Вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Михальчевському інкримінується ст. 111 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За даними прокуратури АР Крим, "екс-міністру" було повідомлено, що він не має права залишати межі України, у разі спроби це зробити він буде затриманий.

Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня до червня 2014 року після анексії Криму Росією.

Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.