Экс-"министру" оккупированного Крыма продлили арест

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому.

Об этом сообщает главный специалист по обеспечению связей со СМИ Херсонского городского суда Оксана Теленик, передает "Укринформ".

"21 июня 2018 года следственным судьей Херсонского городского суда Галиной Радченко рассмотрено ходатайство следователя Следственного отдела Главного управления СБУ в АР Крым о продлении срока содержания под стражей "министру здравоохранения" Крыма. Постановлением следователя судьи ходатайство следователя было удовлетворено и продлены сроки содержания под стражей до 5 июля 2018 года", - рассказала Теленик.

СБУ выявила экс-"министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского в Киеве и провела обыск в месте его проживания.

Прокуратура АК Крым подготовила для Михальчевского сообщение о подозрении в госизмене. Решался вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Михальчевскому инкриминируется ст. 111 УК Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным прокуратуры АР Крым, "экс-министру" было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины, в случае попытки это сделать он будет задержан.

Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 год после аннексии Крыма Россией.

Позже оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.