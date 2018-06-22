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З початку року в Україні виявили більше 4 тисяч нелегалів - ДМС

П'ятниця, 22 червня 2018, 05:40

Протягом 5 місяців 2018 року в Україні виявили 4 194 нелегальних мігрантів.

Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит "Укрінформу".

За січень-травень цього року ДМС встановила 4194 нелегальних мігрантів які прибули в Україну, водночас за 2017 рік ця цифра становила 9678 осіб, у 2016 році - 6 390 осіб, у 2015 - 5 111 осіб,  у 2014 - 3 518 осіб.

"З початку року 305 осіб звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. За цей же період такий статус отримали 23 особи", - розповіли у міграційній службі.

"У 2017 році визнання біженцем або додаткового захисту просила 771 особа, отримали такий статус - 95; у 2016 - 656 звернулися, 71 особа отримала; у 2015  - звернулися 1 433 особи, отримали 167; у 2014 - 1 173 зверталися, 327 отримали", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше зверталися з проханнями про визнання біженцями або особою, яка потребує додаткового захисту, громадяни Азербайджану, Алжиру, Афганістану, Бангладеш, Білорусі, В'єтнаму, Вірменії, Гвінеї та Грузії.

Теми: Міграційна службаміграція
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