С начала года в Украине обнаружили более 4 тысяч нелегалов - ГМС

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Пятница, 22 июня 2018, 05:40

В течение 5 месяцев 2018 года в Украине обнаружили 4 194 нелегальных мигрантов.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос "Укринформа".

За январь-май этого года ГМС обнаружила 4 194 нелегальных мигрантов, прибывших в Украину, в 2017 году эта цифра составляла 9 678 человек, в 2016 - 6 390 человек, в 2015 - 5 111 человек, в 2014 - 3 518 человек.

"С начала года 305 человек обратились с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается дополнительной защиты. За этот же период такой статус получили 23 человека", - рассказали в миграционной службе.

"В 2017 году признания беженцем или дополнительной защиты просил 771 человек, получили такой статус - 95; в 2016 - 656 обратились, 71 человек получил, у 2015 - обратились 1 433 человека, получили 167; в 2014 - 1 173 обращались, 327 получили" , - говорится в сообщении.

Чаще всего обращались с просьбами о признании беженцами или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, граждане Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Вьетнама, Армении, Гвинеи и Грузии.

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Темы: Миграционная служба миграция
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