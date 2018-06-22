Порошенко вшанував жертв Другої світової війни
П'ятниця, 22 червня 2018, 08:18
Президент Петро Порошенко вшанував тих, хто боровся за мир у Другій світовій війні.
"У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття", – зазначив він у Twitter.
"Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні", – додав президент.
У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття. Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні. pic.twitter.com/tF1kW3wJdk— Петро Порошенко (@poroshenko) June 22, 2018
22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз.