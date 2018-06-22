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Порошенко вшанував жертв Другої світової війни

П'ятниця, 22 червня 2018, 08:18

Президент Петро Порошенко вшанував тих, хто боровся за мир у Другій світовій війні.

"У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття", – зазначив він у Twitter.

"Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні", – додав президент.

22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз.

Теми: Порошенкоісторіявійна
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