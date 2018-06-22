Порошенко почтил жертв Второй мировой войны

Президент Петр Порошенко почтил тех, кто боролся за мир во Второй мировой войне.



"В День скорби и чествования памяти жертв войны все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы", – отметил он в Twitter.



"Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине", – добавил президент.

У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття. Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні. pic.twitter.com/tF1kW3wJdk — Петро Порошенко (@poroshenko) June 22, 2018





22 июня 1941 гитлеровская Германия напала на Советский Союз.