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Порошенко почтил жертв Второй мировой войны

Пятница, 22 июня 2018, 08:18

Президент Петр Порошенко почтил тех, кто боролся за мир во Второй мировой войне.

"В День скорби и чествования памяти жертв войны все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы", – отметил он в Twitter.

"Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине", – добавил президент.



22 июня 1941 гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

Темы: Порошенкоисториявойна
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