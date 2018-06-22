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У Великобританії більше немає шансів зупинити Brexit – міністр

П'ятниця, 22 червня 2018, 09:56

Після того, як Палата громад ухвалила поправку, яка надає парламенту більший контроль над процесом виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, шанси зупинити Brexit "дорівнюють нулю".

Про це заявив міністр міжнародної торгівлі королівства Ліам Фокс, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на британські ЗМІ.

Міністр назвав рішення парламенту "рішучим кроком", після якого назад шляху немає.

"Щоб ні в кого не залишилося сумнівів: шанси того, що Великобританія зупинить процес виходу з Євросоюзу, дорівнюють нулю", – заявив Фокс.

Напередодні Палата громад підтримала поправку про надання парламенту додаткових повноважень із контролю над процесом виходу країни зі складу ЄС.

Згідно з цим рішенням, тепер уряд повинен буде отримати схвалення законодавчого органу перш, ніж укласти фінальну угоду з Брюсселем щодо умов виходу з ЄС.

Раніше цього тижня Палата лордів виступила за надання права парламенту накладати вето на підсумкову угоду між Лондоном і Брюсселем. За нього проголосували 354 членів верхньої палати британського парламенту, проти – 235.

Після цього поправка була спрямована на розгляд до Палати громад.

Представник британського прем'єр-міністра Терези Мей заявляв, що уряд виступає проти цієї ініціативи, оскільки вона "може підірвати здатність ведення переговорів таким чином, щоб укласти кращу угоду для Великобританії".

Процес виходу Великобританії з ЄС було запущено 29 березня 2017 року, після того, як євроскептики більшістю голосів здобули перемогу на референдумі 2016 року.

Раніше в Лондоні заявляли, що Великобританія офіційно завершить процес виходу з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

Теми: Велика БританіяЄС
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