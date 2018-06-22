У Великобритании больше нет шансов остановить Brexit – министр

После того, как Палата общин приняла поправку, предоставляющую парламенту больший контроль над процессом выхода Великобритании из состава Евросоюза, шансы остановить Brexit "равны нулю".

Об этом заявил министр международной торговли королевства Лиам Фокс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.



Министр назвал решение парламента "решительным шагом", после которого назад пути нет.



"Чтобы ни у кого не осталось сомнений: шансы того, что Великобритания остановит процесс выхода из Евросоюза, равны нулю", - заявил Фокс.



Накануне Палата общин поддержала поправку о предоставлении парламенту дополнительных полномочий по контролю над процессом выхода страны из состава ЕС.



Согласно этому решению, теперь правительство должно будет получить одобрение законодательного органа прежде, чем заключить финальное соглашение с Брюсселем относительно условий выхода из ЕС.



Ранее на этой неделе Палата лордов выступила за предоставление права парламенту накладывать вето на итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. За него проголосовали 354 члена верхней палаты британского парламента, против – 235.

После этого поправка была направлена на рассмотрение в Палату общин.



Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявлял, что правительство выступает против этой инициативы, поскольку она "может подорвать способность ведения переговоров таким образом, чтобы заключить наилучшую сделку для Великобритании".



Процесс выхода Великобритании из ЕС был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года.

Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.