У Києві невідомі з "коктейлями Молотова" напали на банк

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П'ятниця, 22 червня 2018, 10:24
kyiv.npu.gov.ua

Невідомі закидали пляшками із запальною сумішшю відділення Ощадбанку в Києві.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі столичної поліції.

За її даними, у п'ятницю о 3:45 ночі у чергову частину надійшла інформація, що по вулиці Героїв Севастополя було чутно вибух та йде дим.

З'ясувалося, що пожежа виникла в одноповерховій будівлі, в якій розміщене банківське відділення.

"У приміщенні пошкоджені вікна та виникла пожежа. У результаті ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю", - йдеться в повідомленні.

 

У поліції розповіли, що на місці події знайшли обгорілу печатку, жодних решток будь-яких вибухових пристроїв не виявили.

"Зі слів свідка, він помітив, як до будівлі підійшли двоє чоловіків у темному одязі і розбили вікно. Після чого чоловік пішов за телефоном, а коли повернувся, їх вже не було", - повідомляє прес-служба.

Крім того, кажуть правоохоронці, вони поспілкувалися із працівниками банківського відділення, однак ті навіть припустити не можуть, хто це міг зробити: серйозних конфліктів із клієнтами не було.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 КК (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу чи вибуху).

 

Українська правда

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Теми: Київ банки пожежа надзвичайна подія
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