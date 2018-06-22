В Киеве неизвестные с "коктейлями Молотова" напали на банк

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью отделение Ощадбанка в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По ее данным, в пятницу в 3:45 ночи в дежурную часть поступила информация, что по улице Героев Севастополя был слышен взрыв и идет дым.

Выяснилось, что пожар возник в одноэтажном здании, в котором размещено банковское отделение.

"В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на месте происшествия нашли обгоревшую печать, каких-либо остатков взрывных устройств не обнаружили.

"По словам свидетеля, он заметил, как к зданию подошли двое мужчин в темной одежде и разбили окно. После чего мужчина пошел за телефоном, а когда вернулся, их уже не было", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, говорят правоохранители, они пообщались с работниками банковского отделения, однако те даже не догадываются, кто мог это сделать: серьезных конфликтов с клиентами не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога или взрыва).