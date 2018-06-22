Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве неизвестные с "коктейлями Молотова" напали на банк

Пятница, 22 июня 2018, 10:24
В Киеве неизвестные с коктейлями Молотова напали на банк
kyiv.npu.gov.ua

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью отделение Ощадбанка в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, в пятницу в 3:45 ночи в дежурную часть поступила информация, что по улице Героев Севастополя был слышен взрыв и идет дым.

Выяснилось, что пожар возник в одноэтажном здании, в котором размещено банковское отделение.

"В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

 

В полиции рассказали, что на месте происшествия нашли обгоревшую печать, каких-либо остатков взрывных устройств не обнаружили.

"По словам свидетеля, он заметил, как к зданию подошли двое мужчин в темной одежде и разбили окно. После чего мужчина пошел за телефоном, а когда вернулся, их уже не было", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, говорят правоохранители, они пообщались с работниками банковского отделения, однако те даже не догадываются, кто мог это сделать: серьезных конфликтов с клиентами не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога или взрыва).

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевбанкипожарчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
Все новости...
Реклама: