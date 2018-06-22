Як не спалить, то заллє: українцям загрожують небезпечні сюрпризи природи

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 22 червня в Україні одночасно і надзвичайний рівень пожежної небезпеки, і сильні зливи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними служби, 22 червня у південній, східній частині країни, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Водночас у Київській області і в більшості північних та центральних областей вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, вночі у західній частині країни, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи.