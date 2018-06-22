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Как не спалит, так зальет: украинцам грозят опасные сюрпризы природы

Пятница, 22 июня 2018, 12:00
Как не спалит, так зальет: украинцам грозят опасные сюрпризы природы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 22 июня в Украине одновременно и чрезвычайный уровень пожарной опасности, и сильные ливни.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным службы, 22 июня в южной, восточной части страны, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В то же время в Киевской области и в большинстве северных и центральных областей днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирщины, Киевщины , Винницкой и Черкасской сильные ливни.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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