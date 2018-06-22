На Харківщині потяг збив мотоцикліста з пасажиром

На Харківщині у результаті зіткнення мотоцикла та електропотяга загинули двоє осіб.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Аварія сталася 21 червня близько 18:30 на залізничному перегоні "18-й кілометр" неподалік села Кругляківка Куп’янського району.

Правоохоронці встановили, що на залізничному переїзді сталось зіткнення електропоїзду сполученням "Святогірськ-Купянськ-Вузловий" під керуванням 37-річного машиніста з мотоциклом "Ява".

"Внаслідок ДТП 26-річний водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу отримали травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.