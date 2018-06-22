На Харьковщине поезд сбил мотоциклиста с пассажиром

В Харьковской области в результате столкновения мотоцикла и электропоезда погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Авария произошла 21 июня около 18:30 на железнодорожном перегоне "18-й километр" возле села Кругляковка Купянского района.

Правоохранители установили, что на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява".

"В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.