Біля Верховної Ради дерево упало на 3 авто

У центрі столиці на вулиці Грушевського дерево упало на три автомобілі.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.

За попередньою інформацією, одна машина була припаркована, два автомобілі рухались.

За словами присутніх на місці поліцейських, люди під час події не постраждали. Але транспортні засоби зазнали пошкодження.

Рух вулицею Грушевського у бік Європейської площі тимчасово перекрили, утворився затор. Нам місці працюють правоохоронці і комунальники, які мають прибрати дерево.