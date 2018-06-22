Біля Верховної Ради дерево упало на 3 авто

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П'ятниця, 22 червня 2018, 13:05

У центрі столиці на вулиці Грушевського дерево упало на три автомобілі.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.

За попередньою інформацією, одна машина була припаркована, два автомобілі рухались. 

 
Фото dtp.kiev.ua

За словами присутніх на місці поліцейських, люди під час події не постраждали. Але транспортні засоби зазнали пошкодження. 

 
Фото Олег Вострых

Рух вулицею Грушевського у бік Європейської площі тимчасово перекрили, утворився затор. Нам місці працюють правоохоронці і комунальники, які мають прибрати дерево.

Українська правда

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Теми: Київ Верховна Рада надзвичайна подія
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