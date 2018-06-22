Біля Верховної Ради дерево упало на 3 авто
У центрі столиці на вулиці Грушевського дерево упало на три автомобілі.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.
За попередньою інформацією, одна машина була припаркована, два автомобілі рухались.
За словами присутніх на місці поліцейських, люди під час події не постраждали. Але транспортні засоби зазнали пошкодження.
Рух вулицею Грушевського у бік Європейської площі тимчасово перекрили, утворився затор. Нам місці працюють правоохоронці і комунальники, які мають прибрати дерево.
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