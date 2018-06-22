Возле Верховной Рады дерево упало на 3 авто
7032 просмотра
Пятница, 22 июня 2018, 13:05
В центре столицы на улице Грушевского дерево упало на три автомобиля.
Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.
По предварительной информации, одна машина была припаркована, два автомобиля двигались.
По словам присутствующих на месте полицейских, люди во время происшествия не пострадали. Но транспортные средства получили повреждения.
Движение по улице Грушевского в сторону Европейской площади временно перекрыли, образовался затор. На месте работают правоохранители и коммунальщики, которые должны убрать дерево.
Украинская правда
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"