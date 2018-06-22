Возле Верховной Рады дерево упало на 3 авто

В центре столицы на улице Грушевского дерево упало на три автомобиля.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.

По предварительной информации, одна машина была припаркована, два автомобиля двигались.

По словам присутствующих на месте полицейских, люди во время происшествия не пострадали. Но транспортные средства получили повреждения.

Движение по улице Грушевского в сторону Европейской площади временно перекрыли, образовался затор. На месте работают правоохранители и коммунальщики, которые должны убрать дерево.