Возле Верховной Рады дерево упало на 3 авто

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Пятница, 22 июня 2018, 13:05

В центре столицы на улице Грушевского дерево упало на три автомобиля.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.

По предварительной информации, одна машина была припаркована, два автомобиля двигались.  

 
Фото dtp.kiev.ua

По словам присутствующих на месте полицейских, люди во время происшествия не пострадали. Но транспортные средства получили повреждения.

 
Фото Олег Вострых

Движение по улице Грушевского в сторону Европейской площади временно перекрыли, образовался затор. На месте работают правоохранители и коммунальщики, которые должны убрать дерево.

Украинская правда

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Темы: Киев Верховная Рада чрезвычайное происшествие
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