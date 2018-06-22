В глави Конституційного суду Литви у Києві поцупили гаманець

У Києві злодії вкрали у голови Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса гаманець із грошима.

Факт звернення громадянина Литви до поліції підтвердив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Близько 18 години 21 червня по спецлінії 102 звернувся громадянин Литовської республіки, який повідомив, що по вулиці Гончара в магазині у нього вкрали гаманець з грошовими коштами", – сказав Тракало.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу "Крадіжка".

Прізвище потерпілого та суму грошей правоохоронці не називають, водночас як стало відомо УП з джерела в правоохоронних органах, жертвою кишенькових злодіїв став голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

Як повідомлялося, кілька днів тому в Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга.