Якщо Меркель поїде на ЧС в Росію, то має зустрітися з Сенцовим - євродепутат

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П'ятниця, 22 червня 2018, 14:34

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має зустрітися з українським політв'язням Олегом Сенцовим, якщо вирішить підтримати німецьку збірну на Чемпіонаті світу з футболу в РФ.

Про це заявила німецький депутат Європейського парламенту від "Зелених" Ребекка Гармс, передає Politico.

"Відносини між Європою і Росією далекі від нормальних з багатьох причин. Думаю, що канцлер Меркель повинна дивитися матчі разом з німецькими вболівальниками перед Бранденбурзькими воротами у Берліні. Вона не повинна їхати в Росію і давати Путіну це задоволення", - сказала Гармс.

"Але якщо вона вирішить поїхати в Росію, Меркель також повинна відвідати в'язницю суворого режиму "Білий ведмідь" і зустрітися з українським політв'язнем Олегом Сенцовим", - додала вона.

Меркель офіційно ще не підтвердила, чи буде вона відвідувати ігри збірної Німеччини, яка є діючим чемпіоном світу і вважається одним з фаворитів ЧС-2018.

Раніше 60 євродепутатів закликали уряди ЄС не відвідувати Чемпіонат світу.

Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

Європейська правда

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Теми: Німеччина Росія заручники
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