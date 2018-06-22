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Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, она должна встретиться с Сенцовым - евродепутат

Пятница, 22 июня 2018, 14:34

Канцлер Германии Ангела Меркель должна встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, если решит поддержать немецкую сборную на Чемпионате мира по футболу в РФ.

Об этом заявила немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Ребекка Хармс, передает Politico.

"Отношения между Европой и Россией далеки от нормальных по многим причинам. Думаю, что канцлер Меркель должна смотреть матчи вместе с немецкими болельщиками перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она не должна ехать в Россию и давать Путину это удовольствие", - сказала Хармс.

"Но если она решит поехать в Россию, Меркель также должна посетить тюрьму строгого режима "Белый медведь" и встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым", - добавила она.

Меркель официально еще не подтвердила, будет ли она посещать игры сборной Германии, которая является действующим чемпионом мира и считается одним из фаворитов ЧМ-2018.

Ранее 60 евродепутатов призвали правительства ЕС не посещать Чемпионат мира.

Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Европейская правда

Темы: ГерманияРосcиязаложники
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