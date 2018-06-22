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Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту

П'ятниця, 22 червня 2018, 15:05
Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту

Угорський уряд вже не вимагає від України безумовної відмови від нині діючої редакції мовної норми закону про освіту.

Про це повідомив на прес-конференції у Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їх колег з Угорщини.

Сійярто повідомив про прогрес у переговорах щодо мови освіти.

"Ми сьогодні зробили перші кроки, попереду багато роботи", - наголосив він. "Ми намагалися не дискутувати про те, як закон зробить більш ефективним вивчення української мови. Ми лише просимо про те, щоби це не заважало інтересам угорськомовної меншини. Це – наше єдине прохання", - додав міністр.

Примітно, що Петер Сійярто не став вимагати скасування або призупинення дії ст.7 закону "Про освіту", хоча досі це було ключовою вимогою Угорщини.

Натомість тепер Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії

"Пані міністр (освіти України Лілія Гриневич. - ЄП) заявила, що Україна поважає і виконає всі рекомендації Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що на підставі цього український парламент нарешті прийняв закон про продовження переходного періоду (впровадження мовної норми. - ЄП). Також ми очікуємо, щоби було виконано рекомендацію про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону", - пояснив Сійярто.

Він окремо наголосив, що під час консультації українська сторона гарантувала йому виконання цих вимог.

"Наші колеги пообіцяли, що не буде жодних перепон цьому. Ми були раді це чути, але обіцянки мають бути виконані", - зазначив Петер Сійярто.

Зауважимо, що законопроекти про виконання цих вимог Венеціанської комісії вже затверджені урядом і чекають на схвалення Верховною радою.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинамова
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