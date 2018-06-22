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Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании

Пятница, 22 июня 2018, 15:05
Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании

Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы", - подчеркнул он. "Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственная просьба", - добавил министр.

Примечательно, что Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

"Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. - ЕП) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. - ЕП). Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не имеют подпадать под требования этого закона ", - пояснил Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.

"Наши коллеги пообещали, что не будет никаких препятствий этому. Мы были рады это слышать, но обещания должны быть выполнены", - отметил Петер Сийярто.

Заметим, что законопроекты о выполнении этих требований Венецианской комиссии уже утверждены правительством и ожидают принятия Верховной радой.

Темы: Венгрияязык
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