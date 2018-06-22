Ляшку, що обурився кнопкодавами, нагадали про його власний гріх

Громадський рух "Чесно" нагадав лідеру фракції Радикальної партії Олегу Ляшку, як той минулого року кнопкодавив у Раді, та ще й визнав провину.

Про це йдеться у Twitter-акаунті руху.

21 червня Ляшко з трибуни Верховної Ради заявив, що його фракція зафіксувала факти неперсонального голосування за закон про валюту "в секторі провладної коаліції". Він виступив з вимогою переголосувати закон.

"Я вичищу цей свинарник у парламенті! Під час голосування за закон про валюту ми зафіксували факти кнопкодавства і вимагаємо переголосування", - паралельно написав він у Facebook.

"А свиням-кнопкодавам у мене одна настанова – поприбирайте свої рила з корита і ратиці з кнопок для голосування!", - звернувся він до порушників.

Але рух "Чесно", який відстежує факти неособистого голосування в парламенті, звернув увагу, що сам Ляшко ще той кнопкодав.

"Оцініть рівень популізму і радикального цинізму! Лідер РПЛ Олег Ляшко вчора з трибуни Верховної Ради виступив проти "свиней-кнопкодавів" в парламенті. Ми хочемо нагадати, що саме Олег Ляшко став 100-м кнопкодавом у Верховній Раді VIII скликання", - заявляють активісти.

На доказ вони показали свій матеріал про голосування в Раді 9 листопада 2017 року. Там є фото і відео, на яких Ляшко та члени його фракції голосують за своїх відсутніх колег, а потім головний "радикал" зізнається на камеру, що йому соромно і він більше так не буде.