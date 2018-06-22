Возмутившемуся кнопкодавами Ляшко напомнили о его собственном грехе

Общественное движение "Честно" напомнило лидеру фракции Радикальной партии Олегу Ляшко, как тот в прошлом году кнопкодавил в Раде, да еще и признал вину.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте движения.

21 июня Ляшко с трибуны Верховной Рады заявил, что его фракция зафиксировала факты неперсонального голосования за закон о валюте "в секторе провластной коалиции". Он выступил с требованием переголосовать закон.

"Я вычищу этот свинарник в парламенте! Во время голосования за закон о валюте мы зафиксировали факты кнопкодавства и требуем переголосования", - параллельно написал он в Facebook.

"А свиньям-кнопкодавам у меня один совет – уберите свои рыла из корыта и копыта от кнопок для голосования!" - обратился он к нарушителям.

Однако движение "Честно", которое отслеживает факты неличного голосования в парламенте, обратило внимание, что сам Ляшко еще тот кнопкодав.

"Оцените популизм и радикальный цинизм! Лидер РПЛ Олег Ляшко вчера с трибуны Верховной Рады выступил против "свиней-кнопкодавов" в парламенте. Мы хотим напомнить, что именно Олег Ляшко стал 100-м кнопкодавом в Верховной Раде VIII созыва", - заявляют активисты.

В качестве доказательства они показали свой материал о голосовании в Раде 9 ноября 2017 года. Там есть фото и видео, на которых Ляшко и члены его фракции голосуют за своих отсутствующих коллег, а затем главный "радикал" признается на камеру, что ему стыдно и он больше так не будет.