Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У суді Києва вінничанин влаштував дебош - поліція

П'ятниця, 22 червня 2018, 15:16

Житель Вінниччини розбив скло та зламав ручку дверей у Шевченківському райсуді Києва через те, що працівники установи вчасно не надали йому судове рішення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що подія трапилася у приміщенні судової установи на вулиці Дегтярівська, куди викликали правоохоронців працівники суду.

"За адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група управління поліції. На місці співробітники карного розшуку з’ясували, що правопорушник вчинив хуліганські дії через те, що працівники судової установи, на його думку, не вчасно надали йому рішення суду", - йдеться у повідомленні.

Наразі 43-річного жителя Вінницької області затримано і доставлено до управління поліції для встановлення всіх обставин інциденту. 

Повідомляється, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 376 (Втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

У прес-службі Шевченківського райсуду "Українській правді" відмовилися розповісти деталі інциденту, зазначивши, що подія сталася в інший день. Коли саме і за яких обставин, пообіцяли повідомити згодом офіційно на сайті суду.

Українська правда
Теми: Київсудполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: