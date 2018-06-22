У суді Києва вінничанин влаштував дебош - поліція

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П'ятниця, 22 червня 2018, 15:16

Житель Вінниччини розбив скло та зламав ручку дверей у Шевченківському райсуді Києва через те, що працівники установи вчасно не надали йому судове рішення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що подія трапилася у приміщенні судової установи на вулиці Дегтярівська, куди викликали правоохоронців працівники суду.

"За адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група управління поліції. На місці співробітники карного розшуку з’ясували, що правопорушник вчинив хуліганські дії через те, що працівники судової установи, на його думку, не вчасно надали йому рішення суду", - йдеться у повідомленні.

Наразі 43-річного жителя Вінницької області затриманий і доставлений до управління поліції для встановлення всіх обставин інциденту. 

Повідомляється, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 376 (Втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

У прес-службі Шевченківського райсуду "Українській правді" відмовилися розповісти деталі інциденту, зазначивши, що подія сталася в інший день. Коли саме і за яких обставин, пообіцяли повідомити згодом офіційно на сайті суду.

Українська правда

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Теми: Київ суд поліція
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