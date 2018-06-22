В суде Киева винничанин устроил дебош - полиция

Житель Винницкой области разбил стекло и сломал ручку двери в Шевченковском райсуде Киева из-за того, что работники учреждения вовремя не предоставили ему судебное решение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что происшествие случилось в помещении судебного учреждения на улице Дегтяревская, куда вызвали полицию работники суда.

"По адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа управления полиции. На месте сотрудники уголовного розыска выяснили, что правонарушитель совершил хулиганские действия из-за того, что работники судебного учреждения, по его мнению, не вовремя предоставили ему решение суда", - говорится в сообщении.

Сейчас 43-летний житель Винницкой области задержан и доставлен в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Сообщается, что сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В пресс-службе Шевченковского райсуда "Украинской правде" отказались рассказать детали инцидента, отметив, что происшествие было в другой день. Когда именно и при каких обстоятельствах, пообещали сообщить позже официально на сайте суда.