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До України йде похолодання

П'ятниця, 22 червня 2018, 16:04
До України йде похолодання

Найближчої доби погоду більшої частини України визначатимуть атмосферні фронти і досить холодне повітря, що переміщується із заходу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у суботу, 23 червня, особливо похолоднішає в північно-західній частині країни; лише східна частина залишиться в жаркій і переважно сухій повітряній масі, повідомляє Укргідрометцентр.

Часом очікуються дощі, місцями з грозами, в центральних і південних областях подекуди град і шквали 17-22 м/с, уночі у Вінницькій, Київській, Чернігівській і Черкаській областях - місцями сильні дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

Температура в західних регіонах, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській областях вночі 9-15°, удень 14-20°, на решті території вночі 15-22°, удень 21-27°, у східних областях 30-34°.

У Києві 23 червня часом дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 15-17°.

 
Погода на 23 червня

У неділю, 24 червня, в Україні вночі в східних регіонах, а також Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозуються дощі, місцями грози, вдень у західних і Житомирській областях очікується невеликий дощ; на решті території - без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура в південних і східних регіонах та Дніпропетровській області вночі 12-18°, удень 23-28°; на решті території вночі 8-13°, удень 18-23°.

У Києві 24 червня вночі дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 19-21°.

 
Погода на 24 червня

Станом на 9:00 ранку п'ятниці, 22 червня, температура води в Чорному та Азовському морях була 24-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.

Теми: погода
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